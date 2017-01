Expo soldaten uit de eerste wereldoorlog

Voor een permanente tentoonstelling in Fort 8 in Hoboken zijn de 'Fortachters', dat zijn de vrienden van Fort 8 op zoek naar foto's van soldaten uit Hoboken.



Hebt u nog foto's van soldaten die in Hoboken gewoond hebben, er gekazerneerd waren of er een tijdje verbleven? Dan willen de Fortachters er een kopie van maken voor een tentoonstelling over de 1ste wereldoorlog. Info bij Johnny Driesen 03/646.63.70 of per mail : johnny.Driesen@telenet.be