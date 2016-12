Extra trams en bussen op oudejaar

Ook dit jaar zullen in Malle de gemachtigde opzichters, in samenwerking met de politie, de nieuwjaarszangertjes op oudejaarsdag weer veilig oversteken op kritieke verkeerspunten. Op de laatste dag van het jaar brengen de kinderen traditiegetrouw al zingend hun muzikale nieuwjaarswensen over. Dan trekken ze weer massaal door de Malse straten om van deur tot deur hun wensjes te verkondigen. De gemachtigde opzichters of de politie staan van 9 tot 12u klaar op volgende kritieke verkeerspunten: Oostmalle: op de Antwerpsesteenweg ter hoogte van De Post;op de Lierselei ter hoogte van de Kloosterstraat; op de Hoogstraatsebaan ter hoogte van de Smekenstraat; op de Turnhoutsebaan ter hoogte van de Onze Lieve VrouwstraatWestmalle:op de Antwerpsesteenweg ter hoogte van de Kasteellaan; op de Antwerpsesteenweg ter hoogte van het gemeentehuis; op de Antwerpsesteenweg ter hoogte van de BerckhovenstraatInfo: dienst mobiliteit, 03 310 05 51 of mobiliteit@malle.be