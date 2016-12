Faris Haroun versterkt Antwerp

Royal Antwerp FC heeft zich nog net voor de afreis naar het trainingskamp in Murcia weten te versterken. Middenvelder en voormalig Belgisch international Faris Haroun tekende een contract van 2,5 seizoenen bij de Great Old. De Brusselaar laat zo Cercle Brugge achter zich, de ploeg waarvoor hij sinds 2014 aan de slag was.

Faris Haroun (°22/09/1985, Brussel) volgde zijn jeugdopleiding bij RWDM en RSD Jette. België leerde hem pas echt kennen toen hij doorbrak bij KRC Genk, waar hij in zijn eerste seizoen meteen goed was voor drie goals in 12 wedstrijden. Tussen 2003 en 2008 speelde hij meer dan 100 wedstrijden voor de Genkse topclub (waarvan heel wat samen met coach Wim De Decker), wat hem zelfs een zes caps bij de Rode Duivels opleverde. Eerder werd de grote middenvelder (1,88m) met grote regelmaat uitgespeeld in de nationale jeugdselecties, met als hoogtepunt de vierde plaats op de Olympische Spelen van Peking in 2008 (5 matchen, 1 goal).

