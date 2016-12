Fietsers maken gretig gebruik van gratis veer Kanaaldok

Bijna 2000 fietsers gebruikten het veer aan Lillobrug toen die brug een kleine twee maand buiten dienst was.



Van 10 oktober tot eind november werden er herstellingswerken uitgevoerd aan Lillobrug. Omdat ze vaak gebruikt wordt door fietsers die in de haven werken, legde de haven tijdelijk een gratis overzetboot in. Meteen ook een proefproject. En dat blijkt nu een succes. Het veer werd vooral gebruikt voor woon- werkverkeer. De haven bekijkt nu of het veer er niet altijd kan blijven.

(foto Port of Antwerpen)