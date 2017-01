Fileleed in Antwerpen : laatste 4 jaar is aanschuiftijd verdubbeld

Het begin van een nieuw jaar is een uitgerekend moment voor verandering, denk maar aan de vele goede voornemens die gemaakt worden. Iets waar voor velen verandering in mag komen is het grote fileprobleem in en rond Antwerpen.



Afgelopen jaar waren de files immers langer dan ooit tevoren en bovendien ook hardnekkiger, wat wil zeggen dat ze zich minder snel oplossen dan vroeger. Van alle Vlaamse wegen steeg de zwaarte van de files het meest in Antwerpen. De aanschuiftijd kende maar liefst een verdubbeling in slechts vier jaar tijd.