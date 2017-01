Film- en vinylbeurs in De Roma

Verzamelaars zijn dol op oude filmaffiches, foto’s van filmdiva’s of bijzondere platen. Liefhebbers kunnen nu zondag, 8 januari in de Roma terecht op de film- en vinylbeurs.

Op deze beurs betreedt u de wereld van het witte doek. En in welk decor kan dat beter dan in de voormalige Cinema Roma? Er zijn filmaffiches, attributen, foto’s, gadgets of films op pellicule. Muziekliefhebbers kunnen snuisteren tussen lp’s, maxi’s, singles en platenhoezen.

Filmpjes in foyer