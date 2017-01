FOMU lokt meer dan 77.000 bezoekers

Het Fotomuseum provincie Antwerpen heeft een topjaar achter de rug. Met 77.512 bezoekers in 2016 is er een stijging van 10 procent ten opzichte van 2015. Niet alleen de verschillende tentoonstellingen rond Boris Mikhailov en Saul Leiter scoorden goed, ook de workshops en de vele evenementen van het FOMU scoorden sterk. Een bijkomende tentoonstelling in de Brakke Grond in Amsterdam trok nog eens 36.000 bezoekers. Het Zilver- en Diamantpaviljoen aan de voet van het MAS trokken in hun laatste volledige jaar 45.000 bezoekers. Eind 2017 sluiten de paviljoenen de deuren en opent DIVA, het nieuwe museum en belevingscentrum voor juwelen, edelsmeedkunst en diamant, de deuren.

Gedeputeerde voor Cultuur Luk Lemmens is tevreden met de cijfers van het FOMU: “In 2016 heeft het FOMU veel geïnvesteerd in de bouw van het nieuwe depot, de Lieven Gevaerttoren, die dit jaar in gebruik zal genomen worden. Ook is ons team erin geslaagd verschillende toptentoonstellingen te organiseren die duidelijk werden gesmaakt door het publiek. Dat sterkt ons in de overtuiging dat we met het Fotomuseum een bepalende rol kunnen spelen als museum én als het fotografisch geheugen van Vlaanderen met ruimte voor onderzoek. Daarom ben ik extra tevreden met het succes van de collectiepresentatie ‘Photography Inc.’, die enkele schatten uit onze eigen collectie toonde en het resultaat is van diepgaand onderzoek van ons team.”

Foto: Illias Teirlinck