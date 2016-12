Gallifortlei opgeschrikt door knal

De omgeving van een bakkerij aan de Gallifortlei werd vannacht opgeschrikt door een luide knal.

De buurtbewoners werden gewekt en belden de hulpdiensten omdat er schade aan de handelszaak te zien was. De getuigen zagen niemand op straat en er reden ook geen auto's weg. De politie trof in de gemeenschappelijke hal van het gebouw de restanten van een brievenbus aan en ook een beschadigde tafel. Wat er juist gebeurd is, wordt onderzocht. Het valt niet uit te sluiten dat onbekenden geprobeerd hebben om in de bakkerij in te breken. Op het eerste gezicht is er niets uit de winkel verdwenen.

(foto : Google Street View)