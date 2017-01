Geen enkele chauffeur een positieve ademtest

Een uniek resultaat bij de blaasmarathon in de politiezone Hekla het voorbije weekend.



Bij twee grote ademcontroles, gespreid over vrijdag en zaterdag, blies niémand positief. Er werden 822 ademtests afgelegd, en het resultaat was evenzoveel keren negatief. De zone Hekla omvat de gemeenten Hove, Edegem, Kontich, Lint en Aartselaar. Blijkbaar hebben de chauffeurs daar de boodschap begrepen dat drinken en rijden niet samengaan. Er waren wel enkele inbreuken op het bezit van het rijbewijs, het dragen van de veiligheidsgordel en er was ook één kleine drugsvangst, maar niemand reed dus onder invloed.