Geen koopzondag op 1 januari

Normaal is het elke eerste zondag van de maand koopzondag in het Antwerpse. Maar nu zondag - nieuwjaarsdag - blijven de winkels toch dicht.



Stad en winkeliers kwamen overeen om een weekje te wachten, tot zondag 8 januari dus. Met Pasen was er een gelijkaardige situatie, maar toen waren alle winkels wel open, en met succes. Het staat de handelaars ook vrij om nu zondag toch open te doen, maar personeel vinden op nieuwsjaardag blijkt niet makkelijk te zijn. Dus de meeste zaken zullen gelsoten bijven. De officiële solden, die starten volgende dinsdag.