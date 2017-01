Groen Antwerpen steunt de collega’s uit Zwijndrecht en zegt dat Vlaanderen verantwoordelijk is voor de malaise in dit dossier. “De Vlaamse regering blijft zich vastrijden in dit dossier, voor de zoveelste keer hebben ze hun huiswerk niet goed gemaakt en zijn hun plannen onzorgvuldig opgesteld”, zegt Antwerps Groen-fractieleider en Vlaams parlementslid Wouter Van Besien. “De gemeente heeft actief haar burgers inspraak gegeven in het dossier, en het is overduidelijk dat de onvrede van de bewoners van Zwijndrecht over het dossier heel groot is en dat de vraag naar overkapping, ook op Linkeroever, springlevend is.” Wouter Van Besien vraagt daarom eveneens om een overkapping op Linkeroever op de agenda te plaatsen.