Gezin onwel door CO-intoxicatie

In Brussel is vandaag het autosalon van start gegaan en dat betekent dat ook de autodealers in Antwerpen het extra druk hebben. Automobilisten zijn op zoek naar de hoogste korting, en daarvoor hoeven ze niet naar Brussel. Opvallend is dat meer mensen kiezen voor een benzinewagen, en diesel links laten liggen. En de Antwerpse garages krijgen ook nog altijd vragen over de Lage Emissiezone in Antwerpen.