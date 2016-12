Gezonde maaltijd binnen enkele uren aan huis geleverd

Voor 15 u een kookpakket bestellen en 's avonds het al kunnen klaarmaken en opeten. Als u in Antwerpen Centrum woont dan kan dat vanaf vandaag via het Antwerpse HNGRY.



Sinds september 2014 levert de winkel op de Kleine Markt kookpaketten aan huis, met telkens een keuze uit tien maaltijden. Geen fastfood zoals pizza of hamburgers, want de boxen zitten vol met verse ingrediënten. Wat gaan we eten vanavond is dus niet langer een moeilijke vraag en het is ook een oplossing voor overwacht bezoek dat blijft eten. De boxen worden zoals altijd geleverd door een fiets-koerier.