In het basketbal is Antwerp Giants goed aan het nieuwe jaar begonnen. Want afgelopen woensdag won het een erg belangrijke wedstrijd in Europa. In de competitie sloten de mannen van Roel Moors 2016 af met een met Oostende gedeelde eerste plaats. Gisteren kwam Charleroi op bezoek in de Lotto-arena. Altijd een te duchten tegenstander. En mits winst konden de Antwerpenaren de kloof met plaats drie en vier aanzienlijk maken.