Goudhandelaar veroordeeld voor witwaspraktijken

De correctionele rechtbank heeft goudhandelaar Gheorghe B. uit Antwerpen veroordeeld tot drie jaar cel en 15.000 euro boete als leider van een criminele organisatie die Frans drugsgeld had witgewassen. Zijn firma kreeg een boete van 90.000 euro.

De rechtbank verklaarde ook een bedrag van 12,3 miljoen euro verbeurd. Het Parijse criminele milieu had op Gheorghe B. en zijn firma een beroep gedaan om hun drugsgeld wit te wassen. Hij kocht met het drugsgeld goud aan op de zwarte markt dat hij vervolgens met valse facturen van zijn firma naar Thailand en de Verenigde Arabische Emiraten uitvoerde. In sommige gevallen was er ook sprake van smokkel en werd het goud zonder facturen of exportdocumenten uitgevoerd. De exporten werden opgenomen in de boekhouding van zijn firma, de aankopen van het goud met de drugsgeld uiteraard niet.

Om de boekhouding toch enigszins te laten kloppen, werden valse importen van goud georganiseerd. Gheorghe B. voerde tussen januari 2012 en maart 2014 voor ruim 8,4 miljoen euro aan goud uit. In ruil rekende hij een commissie aan. Gheorghe B. en zijn firma beweerden niet te weten dat het geld van drugshandel afkomstig waren. De rechtbank oordeelde dat - gelet op hun werkwijze - ze wel geweten moésten hebben, dat het geld geen legale oorsprong had. Voor de transporten van het drugsgeld en het goud werden koeriers ingeschakeld. Sommige van hen waren al van oudere leeftijd en hadden financiële moeilijkheden. Drie koeriers werden vrijgesproken, omdat ze niet wisten dat het geld een illegale herkomst had. Een vierde (professionele) koerier werd wél veroordeeld tot achttien maanden cel en 6.000 euro boete. De rechtbank verklaarde - wat hem betrof - ook een bedrag van 3 miljoen euro verbeurd. Voor Gheorghe B. en zijn firma werd bijna 9,3 miljoen euro in totaal verbeurdverklaard.