Grote schepen raken niet meer in Antwerpen

Door het stormweer kunnen grote schepen de haven van Antwerpen niet meer bereiken. Het Loodswezen spreekt over extreme windkrachten op zee, met een orkaankracht die vannacht tot 11 beaufort ging.



Sinds vannacht is er geen beloodsing meer mogelijk, en dat blijft nog de hele dag en avond zo. Alle schepen langer dan 80 meter of geladen met gevaarlijke stoffen kunnen daardoor de Schelde niet meer op naar Antwerpen. Vertrekkende schepen mogen hun loodsen meenemen, richting Groot-Brittannië en Frankrijk. Maar veel kapiteins verkiezen toch niet te vertrekken, door het gevaarlijke weer. Eén containerschip dat onderweg was naar Antwerpen heeft gisteravond dertien containers met graan en dozen verloren. Het schip is intussen wel veilig aangemeerd in Antwerpen. In de haven zijn er voorlopig geen problemen.