Halve Neuro doet alles voor likes

Tegenwoordig doen we àlles voor de likes. Want hoe meer een foto geliket wordt op sociale media, hoe beter we ons voelen. Het draait dus vaak enkel om onszelf. Maar wat als je die vind-ik-leuk’sgebruikt om de wereld écht een beetje beter te maken?

De Antwerpse zanger Halve Neuro geeft per like op de foto’s en filmpjes die hij deze week op zijn facebookpagina post, een ‘halve neuro’ aan Music For Life. Het geld gaat naar de vzw WAI-NOT, die zich inzet voor veilig internet voor mensen met een verstandelijke beperking.

De zanger sluit zijn actie af op donderdag 22 december. Dan geeft hij een concert in de garage van Stadsbrouwerij De Koninck. Hij maakt er niet enkel het opgehaalde bedrag van zijn actie bekend, hij stelt er ook zijn nieuwste single ‘Voor de likes’ voor. En ook brouwerij De Koninck zet z’n schouders mee onder het warme initiatief van Halve Neuro. De integrale opbrengst van alle verkochte De Koninck bieren tijdens het optreden, gaat naar Music For Life.

Door mensen uit te nodigen voor zijn gratis concert, spoort de zanger mensen aan om niet achter hun computer, smartphone of tablet te blijven zitten. Als je het dan toch doet, doe het dan verantwoord.

Over WAI-NOT

WAI-NOT biedt aan mensen met een verstandelijke beperking de mogelijkheid te internetten binnen een voor hen toegankelijke online-omgeving, met een aangepaste website. Deze website is educatief, (re)creatief, informatief en interactief. De activiteiten richten zich zowel op kinderen en jongeren als op volwassenen, hun begeleiders, ouders en leerkrachten. Info : http://www.wai-not.org/ en http://www.wai-not.be/

Praktisch:

Donderdag 22 september om 20u30

Boomgaard17 Stadsbrouwerij De Koninck, Boomgaardstraat 17, Berchem