Herstel van de Heide in Horendonk

De komende twee weken is het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) aan het werk in de Horendonkse bossen. Ze herstellen er natte en droge heide door voornamelijk vliegdennen, Amerikaanse Vogelkers en struiken te kappen.

De werken vinden plaats in een stuk bos (ook het BENEGObos genaamd) vlak aan de Nederlandse grens. Het ligt vlak aan de twee laatst geplaatste geboortebossen.

Heide kenmerkt zich door een specifieke vegetatie op relatief voedselarme gronden. Zo zijn er de dop- en struikheide die zorgen voor de prachtige kenmerkende paarse kleur. Zonder ingrijpen zou alle heide in onze streken op termijn verbossen. De medewerking van de mens is dus noodzakelijk.

Om de heide te behouden en te beschermen worden dennen en berken gekapt en verhakseld. De bovenste laag, die hoofdzakelijk bestaat uit bladeren, naalden en humus, wordt nadien afgevoerd zodat de zaden van de heideplanten terug vrijkomen. Als gevolg van deze werken komt er opnieuw veel licht in de kruidlaag en kan de heidevegetatie zich herstellen. Nadien is het nodig geregeld te maaien of te laten begrazen om de traaggroeiende heideplanten alle kansen te geven zich verder te ontwikkelen tussen de grassen, struiken en bomen.

(bericht en foto : Gemeente Essen)