Hove en Ranst op de vingers getikt door Liesbeth Homans

Much ado about nothing. Zo wimpelen Jan Jambon en burgemeester Bart De Wever de kritiek weg over de aanwezigheid van Bart De Wever bij een crisisvergadering één dag na de aanslagen in Brussel en Zaventem. Volgens de oppositie is dat een strafbare fout. Maar volgens Jambon is er niets strafbaars gebeurd. En was De Wever aanwezig omdat Jambon op het punt stond z'n ontslag in te dienen.