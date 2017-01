Nieuws In de hele regio werd vandaag geklonken op 2017

Niet alleen in Antwerpen hielden ze vandaag hun nieuwjaarsdrink. Ook in veel andere gemeenten nodigden de burgemeesters hun inwoners uit om te klinken op het nieuwe jaar. Zo ondermeer in Aartselaar en Niel. Maar ook in Brasschaat, Kapellen en Stabroek. En overal zat de sfeer er goed in.