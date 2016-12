Inbreker opgepakt in de Boomgaardstraat

De politie heeft gisteren een inbreker ingerekend, die aan de slag was in een garagebox in de Boomgaardstraat.

Gisterenavond belde een man naar de politie omdat hij aan de Boomgaardstraat een verdachte had gezien. De politie ging meteen ter plaatse. De dief wou zijn slag slaan in garageboxen achter de woning. Samen met de verantwoordelijke van de gemeenschappelijke parkeerhangar en het terrein gingen ze een kijkje nemen.

Toen ze binnen gingen, zette de dief het op een lopen, maar hij werd overmeesterd. In de hangar vond de politie een wagen waarvan de ruit was stuk geslagen en ook een fiets en een motorfiets die beschadigd waren. De verdachte, een man van 30 jaar, werd opgepakt en naar het cellencomplex aan de Noorderlaan gebracht. In de loop van vandaag zal de onderzoeksrechter over zijn verdere aanhouding oordelen.