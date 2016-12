Internering voor man die politieagenten met scheermesje verwondde

De correctionele rechtbank heeft vanochtend de internering bevolen voor Wassim A.S. uit Antwerpen. Hij had drie leden van de politie en het veiligheidskorps met een scheermesje verwond, toen hij eerder dit jaar voor de raadkamer moest verschijnen.

Wassim A.S. was op 23 maart tegen de auto van zijn broer gereden. Toen ze het ‘s avonds wilden uitpraten, begon hij met een mes te zwaaien en verwondde hij zijn twee broers. De beklaagde werd opgepakt en aangehouden door de onderzoeksrechter. Op 29 maart verscheen hij voor de raadkamer, die zijn aanhouding bevestigde. Wassim A. werd woest en haalde uit met een scheermesje dat hij in zijn onderbroek verstopt had. Hij riep dat hij iedereen kapot ging maken en verwondde twee agenten en een lid van het veiligheidskorps. De man werd overmeesterd en afgevoerd naar het cellencomplex in het justitiepaleis, maar ook daar gedroeg hij zich zo weerspannig dat er pepperspray gebruikt moest worden. In de celwagen op weg naar de gevangenis bleef hij met zijn hoofd tegen de deur bonzen. De man kampt volgens zijn familie met psychische problemen, maar hij wou niet meewerken aan het psychiatrisch onderzoek.

In een ander onderzoek werd bij hem een geestesstoornis vastgesteld. De rechtbank beval daarom de internering. De broers van Wassim A.S. kregen de gevraagde symbolische euro schadevergoeding. Zij vinden het vooral belangrijk dat hij de hulp krijgt die hij nodig heeft. De beklaagde moet de gewonde politiemensen bijna 20.000 euro aan schadevergoedingen betalen.