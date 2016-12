Inwoners Boom en Rumst al zeker van ticket voor Tomorrowland

Op je 93ste plots op zowat elke straathoek oog in oog komen te staan met je 80 jaar jongere zelf. Dat overkwam Lucienne. Voor een kunstproject van de provincie werden overal in de stad posters opgehangen van een schilderij van Pieter Rottie. Wat de provincie niet wist, is dat de vrouw op het schilderij nog altijd springlevend is. Ook Lucienne wist niet wat er ondertussen met het schilderij gebeurd was. En zo wordt Lucienne op hoogbejaarde leeftijd plots nog een bekend gezicht.