Islamleerkracht KTA Brasschaat buiten vervolging gesteld

Ashraf El Salawi, de Islamleerkracht van het Koninklijk Technisch Atheneum Brasschaat die in oktober preventief werd geschorst, is nu volledig buiten vervolging gesteld.



Er was een klacht tegen de man omdat hij conservatieve tradities zou opdringen aan de leerlingen. Zowel de schooldirectie als de leerlingen waren toen verrast. De leerkracht is al 19 jaar werkzaam op de school en werd aangezien als een sympathieke en hulpvaardig man. De schooldirectie had geen ander keuze dan hem te schorsen zolang het politieonderzoek liep. Maar de man is nu terug in ere hersteld.