Nieuws Video: Kerstekindje Lex geboren in Merksem

En in ZNA Jan Palfijn in Merksem is vanochtend Lex geboren. Hij is het broertje van Vince, het tweede zoontje van Nathalie en Kim uit Brecht. In Vlaanderen daalt het aantal geboortes, maar bij ZNA merken ze dat niet. In hun campus Middelheim zal misschien vandaag nog het 2000ste kindje het licht zien. Maar daar hebben we niet op gewacht, atv ging de ouders van Lex een dikke proficiat wensen met hun kerstekindje.