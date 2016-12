kerstkindje voor 'Beer van Brecht'

Een lege kruiwagen proberen gevuld te krijgen met geld voor Music For Life. Dat was het opzet van enkele spelers van volleybalclub Hellvoc uit Hemiksem. Zij trokken te voet vanuit Hemiksem richting De Schorre, zo'n vijftien kilometer verder. Onderweg hielden ze halt in tal van horecazaken om muntjes in te zamelen.