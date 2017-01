Kind van 9, met fopspeen op zak, bedreigt winkelpersoneel met mes

Een jongen van 9 heeft in een winkel in Nederland winkelpersoneel bedreigd, nadat hij werd betrapt op diefstal. De jongen had nog een fopspeen op zak. Dat staat vandaag in Gazet Van Antwerpen.

De 9-jarige uit Boom werd betrapt in een filiaal van Action in Eindhoven. Toen het personeel de jongen mee naar een kantoortje nam, greep hij een mes en bedreigde het personeel. Men lukte erin het mes af te nemen en dan pakte hij een pen, waarmee hij steekbewegingen maakte. De politie werd erbij gehaald, die de jongen fouilleerde. Hij had nog een fopspeen op zak.

De politie van Eindhoven contacteerde hun collega's in Boom. Daar vernamen ze dat de jongen wel meer op zijn kerfstok heeft. Omdat hij geen 12 jaar is, kan hij niet vervolgd worden. Zijn ouders waren op het ogenblik van de feiten blijkbaar niet in de winkel.

(foto : Action Eindhoven)