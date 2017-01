Nieuws VIDEO Laatste legendarisch brommertje vindt thuis in Sint-Job-in-t-Goor

De legendarische Honda Camino, u zal zich het populaire brommertje uit de jaren negentig zeker nog herinneren. De camino werd in Aalst geproduceerd tussen 1976 en 1991, en het laatste exemplaar dat er van de band rolde staat nu in Sint Job in t Goor, bij Caminoliefhebber Tim De Lange.