In provinciaal recreatiedomein De Schorre in Boom is zondagochtend de aftrap gegeven van de elfde editie van Music For Life van Studio Brussel. Linde Merckpoel, Eva De Roo en Bram Willems draaien tot en met kerstavond verzoekplaten voor meer dan duizend goede doelen. Met een druk op de knop toverde presentator Stijn Van de Voorde in Brussel voor de ‘Warmste Week’ de bekende VRT-toren om tot een reusachtige, LED-verlichte toorts. ‘The roof is officeel on fire’, zei hij, waarop in Boom de eerste verzoekplaat werd gestart, ‘Can’t Stop The Feeling’ van Justin Timberlake. Presentatoren Linde Merckpoel, Eva De Roo en nieuwkomer Bram Willems zullen tot en met 24 december beurtelings non-stop radio maken. Luisteraars kunnen hun favoriete plaat aanvragen in ruil voor een gift en er zijn ook verschillende andere activiteiten. De bedoeling van “de Warmste week” is geld inzamelen voor goede doelen. Studio Brussel registreerde al ruim 5.300 inzamelacties voor zo’n 1.300 goede doelen. Vorig jaar bracht het evenement ruim 5,1 miljoen euro op. Op het recreatiedomein, waar kamperen dit jaar niet mogelijk is, staat opnieuw concerttent The Flame, waar onder meer Jamie Lidell en Tom Odell benefietconcerten zullen geven. In de verschillende provinciehoofdsteden worden dit jaar Warmathons gehouden, waar mensen voor het goede doel mee kunnen wandelen, joggen of lopen.