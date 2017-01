Maak zelf je worstenbrood

Verloren Maandag in Antwerpen, dat zijn worstenbrood en appelbollen. Speciaal voor antwerpen.be creëerde bakker Toon De Klerck drie originele recepten om thuis klaar te maken.

Wie niet het geluk heeft om op het werk of in de kroeg getrakteerd te worden op een worstenbroodje, kan er bij de bakker zelf gaan kopen of ze zelf maken. Bakker Toon De Klerck heeft drie recepten uitgeschreven om een origineel worstenbrood te maken. Die recepten staan op de website van de Stad Antwerpen www.Antwerpen.be. Klik hier voor de rechtstreekse link. En smakelijk !

(Bericht : Stad Antwerpen - Foto Noortje Palmers)