Sport Magistraal Gembo laat geen spaander heel van Fellows Ekeren

In de tweede klasse was het weer eens tijd voor een Antwerpse derby. Gembo, de tweede in de stand, kreeg Fellows Ekeren over de vloer. Logischerwijs zou Gembo de Ekerenaren, die op één na laatste staan, met huid en haar moeten opvreten. Maar een derby, dat is altijd een bijzondere wedstrijd.