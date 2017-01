Man schiet met loodjesgeweer op andere man

In 2016 zijn 1.595 gedetineerden die niet over een verblijfsvergunning beschikken, teruggestuurd naar hun thuisland. Dat meldt staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) donderdag via Twitter. In november werd het absolute record van 1.437 “criminele illegalen” in 2015 al verbroken. In 2014 en 2013 ging het respectievelijk om 625 en 629. “Dankzij de uitstekende samenwerking met de diensten van mijn collega op Justitie Koen Geens, breken we alle records en slagen we erin om de overbevolking in de Belgische gevangenissen eindelijk echt aan te pakken”, verklaart Francken. Dat zegt ook Freddy Roosemont, directeur-generaal van de Dienst Vreemdelingenzaken. “Het terugsturen van illegale criminelen is een prioriteit van deze regering. De laatste jaren is er een goede samenwerking met Justitie en ik hoop dat we die in de volgende jaren kunnen voortzetten.”