Mensen doneren gul voor Robbe De Hert

Natascha Breugelmans is opnieuw thuis na een verblijf van iets meer dan zes jaar in de gevangenis op de Seychellen. Natascha werd in Vlaanderen bekend na haar doortocht in het programma "Alloo in de buitenlandse gevangenis". Vandaag, vier jaar vroeger dan ze zelf verwachtte, landt ze opnieuw op Zaventem.