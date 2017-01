Mensen met dementie bezoeken M HKA

Dementie is een aandoening die naar schatting zo’n 30.000 personen treft in de provincie Antwerpen. Ondanks het feit dat de ziekte progressief evolueert, kunnen patiënten –al dan niet met een partner- nog veel aangename momenten beleven.

De provincie ondersteunt al jaren initiatieven van organisaties die een aanbod hebben voor personen met dementie. Een primeur in België is ‘Meet me @ M HKA’: interactieve museumbezoeken voor mensen met beginnende dementie en hun mantelzorger. De rondleiding betrekt mensen met beginnende dementie bij de kunst en biedt hen de mogelijkheid om zich in groep uit te drukken. De speciaal opgeleide gidsen besteden bijzondere aandacht aan de emotionele en intellectuele ervaringen van de persoon met dementie tijdens het museumbezoek.

Gedeputeerde Peter Bellens, bevoegd voor Welzijn en Gezondheid, licht toe:

“Het (kortetermijn-) geheugen van mensen met beginnende dementie gaat merkbaar achteruit. Dit is wat iedereen weet over dementie. Minder geweten is dat de fantasie, het creatieve deel van ons brein, veel langer levendig blijft. Studies van o.a. professor Engelborghs van de UA tonen dat aan. Initiatieven als Meet Me @ M HKA worden door alle deelnemers dan ook zeer gewaardeerd en verdienen onze steun.”

De provincie Antwerpen nodigt op 10 en 17 januari telkens 20 personen uit voor de rondleiding. Voor de deelnemende woonzorgcentra is het een unieke gelegenheid om kennis te maken met dit bijzondere aanbod.

(foto : M HKA Ensembles Courtesy Vansteensel & De Caigny Gallery)