Muziekwereld rouwt om George Michael

Popzanger George Michael is gisteren overleden. Hij werd amper 53 jaar. De Brit met Griekse roots scoorde in de jaren '80 veel hits met zijn groep Wham! en kende later ook grote successen als solo-artiest.



George Michael stond in totaal vier keer op het podium van het Antwerpse Sportpaleis. Een laatste keer in 2011 met een symfonisch orkest waar hij met zijn prachtige stem betoverende versies bracht van zijn allergrootste hits. Michael overleed thuis aan een hartfalen. In bijna vier decennia tijd verkocht hij meer dan 100 miljoen albums. Voor de zoveelste keer dit jaar dus rouwt de muziekwereld.