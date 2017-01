De Antwerpse PVDA heeft een nieuw hoofdkwartier gekocht, in de Gemeentestraat. Het pand kost maar liefst 1 miljoen tweehonderd-duizend euro. Het geld werd ingezameld via aandelen bij leden en sympathisanten. Het nieuwe gebouw staat ook symbool voor de groei van de partij, want er komen almaar meer leden bij.