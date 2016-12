In 2018 brengt de stad Antwerpen hulde aan Peter Paul Rubens en zijn barokke, culturele nalatenschap. Met een barokjaar brengt de stad Antwerpen samen met heel wat culturele partners de historische barok in contact met hedendaagse grootmeesters.

Dat moet leiden tot nieuwe creaties, maar belooft ook verrassende inzichten over de rol van kunst in een snel veranderende wereld. Sluitstuk van het festival is de bouw van een nieuw Rubens Experience Center. De stad Antwerpen trekt voor zowel het culturele evenementenjaar, de nieuwe infrastructuur als de promotie van het Barokjaar een bedrag van 6,2 miljoen euro uit. Toerisme Vlaanderen investeert een totaal van 5,7 miljoen euro.

Rubens is de verpersoonlijking van de barok en een icoon voor Antwerpen. Hij was het die een nieuwe vormentaal naar de Lage Landen bracht. Tot vandaag is hij nog altijd deel van de stad. En dat is niet alleen door de barokke schilderijen en architectuur die hij naliet.

“Peter Paul Rubens is een belangrijke bron van inspiratie voor hedendaagse kunstenaars en de atypische levensstijl van de stad en haar inwoners. In zijn kielzog zijn de Antwerpse kunstenaars altijd blijven innoveren en vernieuwen, wat tot een authentieke joie de vivre leidde”, zegt schepen voor cultuur Caroline Bastiaens. “Het barokjaar brengt de historische barok van Rubens in contact met hedendaagse barokmeesters, waaronder Jan Fabre, Luc Tuymans en Sidi Larbi Cherkaoui. Deze ontmoeting moet leiden tot veelbelovende expo’s, performances en evenementen met heel wat nieuwe artistieke creaties, waarvan sommigen permanent geïntegreerd zullen worden in de stad.” Het culturele programma vertelt een verhaal over barok, vroeger en nu. Maar de stad en de wereld, in al hun diversiteit, waren en zijn het decorum. Het barokjaar belooft uitgesproken extravert te zijn en artistieke eigenzinnigheid met authentieke gastvrijheid te combineren. Sluitsteen van het barokjaar is de eerstesteenlegging van het nieuwe Rubens Experience Center. In de onmiddellijke nabijheid van het Rubenshuis zal een nieuwe infrastructuur dé onthaalplek worden voor bezoekers uit binnen- en buitenland. Enerzijds wordt er ingezet op kwalitatieve onthaalfuncties voor de bezoekers aan het Rubenshuis. Anderzijds wordt het een plek waar bezoekers kunnen kennismaken met de veelzijdigheid van Rubens als man en kunstenaar, met hoe zijn nalatenschap een stempel drukte op de stad en hoe zijn schilderkunst wereldwijd invloed uitoefende. De stad Antwerpen trekt voor het festivaljaar en het Rubens Experience Center in totaal 6,2 miljoen euro uit. Aanvullend ontvangt ze voor zowel het culturele evenementenjaar als de nieuwe infrastructuur 5,7 miljoen euro uit het Vlaamse Meesters-programma van Toerisme Vlaanderen. Met dit programma wil Toerisme Vlaanderen de internationale bekendheid en de reputatie van de Vlaamse Meesters toeristisch verzilveren. Het programma van het culturele evenementenjaar wordt in februari 2017 bekendgemaakt.

(bericht en foto : Stad Antwerpen - Musea en erfgoed)