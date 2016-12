Nieuwe uitdaging voor Let’s Go Urban in 2017

Let’s Go Urban, de Antwerpse jongerenorganisatie, start in het nieuwe jaar met een eigen dansbeweging : Let’s Go Urban Dance Company. Voor de oprichting ervan wordt samengewerkt met kunstcampus De Singel. Nieuw talent krijgt zo een podium.

De Let’s Go Urban Dance Company richt zich vooral op jongeren met veel talent voor dansmuziek. De eerste productie is voorzien in 2018. Wie het nieuwe project wil steunen, kan geld storten via de Koning Boudewijnstichting. Giften vanaf 40 euro zijn fiscaal aftrekbaar.

Sihame El Kaouakibi, oprichtster van Let’s Go Urban, wordt ook één van de ambassadeurs van de Klimaatzaak. “Climate change, het houdt me bezig en ik voelde me een jaar geleden heel schuldig als ik zag hoeveel ik op de baan was voor het bedrijf. Heb met de nodige twijfel gekozen voor een elektrische wagen en vandaag kan ik zeggen... geen spijt”, zegt Sihame op haar Facebookpagina.

(foto : Seppe Janssens)