Nog een wachten op de frietjes van Sergio

Het 'frites atelier' van Sergio opent 'early 2017' staat te lezen op de deur van de zaak. Wanneer precies is niet bekend, doelstelling is eind deze maand.



Het is dus nog even wachten op de frietjes van Sergio. Zijn nieuwe frituur in de Korte Gasthuisstraat opent begin 2017. Binnen is het nog een grote werf, het zal wellicht toch nog enkele weken duren vooraleer we in het 'frites atelier' terecht kunnen. Maar er wordt aan een hoog tempo met man en macht gewerkt. De oorspronkelijk opening was voorzien eind november, begin december.