Onderhoudswerken in Antwerpse tunnels

Vanaf vanavond voert het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) periodieke onderhoudswerken uit in de Jan De Vostunnel (A112) en de Bevrijdingstunnel (A12) in Antwerpen. Om de hinder voor het verkeer zo klein mogelijk te houden, vinden de werken ’s avonds en ’s nachts plaats. Overdag zijn de tunnels altijd open.



Tijdens de nachten van maandag 9 en dinsdag 10 januari (20u-6u) wordt er gewerkt in de Jan De Vostunnel (A112). Maandagnacht is de tunnelkoker in de richting van Brussel aan de beurt, de nacht nadien volgt de koker richting Antwerpen. De betrokken koker is dan afgesloten en het verkeer wordt bovengronds omgeleid.



Tijdens de nacht van woensdag 11 op donderdag 12 januari (20u-6u) wordt er gewerkt in de Bevrijdingstunnel (A12). Tijdens de werken is de tunnel volledig afgesloten en wordt het verkeer bovengronds omgeleid naast de tunnel.

Periodiek onderhoud

Het Agentschap Wegen en Verkeer voert meerdere keren per jaar onderhoudsbeurten uit aan de tunnels in haar beheer. Het gaat om kleinere onderhoudswerken zoals het reinigen van tunnelwanden, het ruimen van kolken en het controleren van verlichting.

(bericht : Wegen en Verkeer AWV)