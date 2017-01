Onderzoek naar juwelenroof op Kim Kardashian leidt naar Antwerpen

Het onderzoek naar de juwelenroof op de Amerikaanse realityster Kim Kardashian in oktober vorig jaar heeft geleid tot in Antwerpen. Dat vernam het Franse persbureau AFP uit politiebronnen.



In de regio rond Parijs zijn vanmorgen zestien verdachten van de roof opgepakt. De Franse politie kon met schaduw-onderzoeken het netwerk achter de overvallers samenstellen. En ze legden dus uitlopers tot in Antwerpen bloot, als draaischijf voor de internationale diamanthandel. De criminelen gingen bij de overval in oktober aan de haal met een buit juwelen ter waarde van zo'n 9 miljoen euro. Kim Kardashian werd toen in haar hotel in Parijs overvallen.