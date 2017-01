Ongevallen door gladde wegen

De ijzel heeft in het Antwerpse dan toch, ondanks de waarschuwingen voor gladheid, voor een aantal ongevallen gezorgd vanochtend.



In Wijngegem verloor een chauffeur van een Jeep op het kruispunt van Vosveld met de Bijhoevelaan de controle over zijn stuur en botste tegen een brandkraan. Die brak af en in een mum van tijd stond het wegdek onder water. Brandweer en polite kwamen ter plaatse en het kruispunt werd gedeeltelijk afgezet.

In Schoten, in de Amazondedreef, zorgde het spekgladde wegdek ervoor dat een voertuig begon te slippen. De auto kwam op zijn zijkant tot stilstand in de berm. De bestuurder raakte lichtgewond en werd naar het ziekenhuis overgebracht.