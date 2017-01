De baby die ontvoerd werd in Henegouwen is teruggevonden in Wijnegem. Het kind werd aangetroffen op de Merksemsebaan in Wijnegem.



Gisteravond rond 23u werd baby Grace teruggevonden op de Merksemsebaan in Wijnegem. Het kind werd overgebracht naar het ziekenhuis, maar verkeert in goede gezondheid. Haar moeder reageerde intussen al opgelucht op haar Facebookpagina.