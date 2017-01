De Antwerpse winkeliersvereniging Quartier National pakt uit met een opmerkelijke actie voor het goede doel.

Je kan op een klantenkaart of via een digitale app punten sparen bij winkels in de Nationalestraat en de Kammenstraat. Met die punten kan je dan korting krijgen bij een volgende aankoop of je kan ze wegschenken aan Kamiano, dat is een hulporganisatie voor daklozen. De organisatie krijgt dan geld voor die punten.