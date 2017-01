Oppassen: het is glad

De kilometerheffing voor vrachtwagens voelen ze ook in Wildert, een deelgemeente van Essen. Veel vrachtverkeer probeert de snelwegen te ontwijken en rijdt vanuit Roosendaal in Nederland over de kleine gewestweg naar Kalmthout. Uit een nieuwe verkeerstelling blijkt dat het aantal vrachtwagens op de Kalmthoutsesteenweg is verdrievoudigd. Het gemeentebestuur hoopt dat de Vlaamse overheid ingrijpt, en de weg heraanlegt.