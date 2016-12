Opsporingsbericht in verband met ontvoeringspoging in Hoevenen

De federale politie heeft op verzoek van het parket van Antwerpen een opsporingsbericht verspreid in verband met een poging tot ontvoering in Hoevenen (Stabroek) op dinsdag 13 december.

Een 10-jarige jongen werd toen tussen 15u30 en 15u45 in de Buxuslaan aangesproken door de bestuurder van een wagen. Het ging om een donkerkleurige Jeep met een stoffen dak. Op de zijdeur van de wagen stond het groene logo van energiedrank Monster afgebeeld. Wie informatie meent te hebben over het voertuig in kwestie of de bestuurder of eigenaar ervan, wordt gevraagd om contact op te nemen met de politie. Dat kan via het gratis nummer 0800 30 300 of per mail naar opsporingen@police.belgium.eu.