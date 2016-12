Overnemer voor containerdorp Convoi

Convoi, het uit containers bestaande shoppingdorp op het eilandje heeft een overnemer gevonden. Het complex opende in juni, maar sloot in oktober al de deuren.



Er werden 45 containers beschikbaar gesteld, maar die geraakten met moeite ingevuld. Maar nu is er dus een overnemer gevonden. het Antwerpse bedrijf FMT, gespecialiseerd in leegstandsbeheer heeft het complex nu overgenomen. Wat ze er precies mee van plan zijn is nog niet duidelijk. Op 9 januari wordt daarover meer uitleg gegeven.