Overslag Antwerpse haven op recordhoogte

De haven van Antwerpen sluit 2016 af met een verwacht overslagrecord van ruim 214 miljoen ton behandelde goederen. De overslag van containers rondt voor het eerst in de geschiedenis de kaap van 10 miljoen behandelde maritieme TEU's, dat is de standaardmaat voor containers.



Ook vloeibare bulk laat jaar na jaar groeicijfers optekenen en is met een geschatte jaaroverslag van net geen 70 miljoen ton de tweede pijler waarop de trafiekgroei van Antwerpen gebaseerd is.

In sectoren conventioneel stukgoed en droge bulk zijn er positieve cijfers, maar overall eindigt de balans in beide segmenten negatief.

De containertrafiek steeg tijdens de voorbije 12 maanden met 4,1 procent en klokt volgens verwachting af op 117 979 180 ton.