Partnermoord Merksem komt voor op 27 maart

De moordzaak van Nesib B. op zijn partner vorig jaar wordt op 27 maart behandeld. Dat werd vandaag bekendgemaakt op de inleidende zitting.

De beklaagde had vorig jaar zijn partner Irisleidi Tamayo om het leven gebracht in hun huurwoning aan de Eethuisstraat in Merksem. Het stel woonde er samen met hun vijf kinderen: twee uit hun relatie en dan nog drie uit een vorig huwelijk van de beklaagde. Het was een van de kinderen die op 30 januari vorig jaar naar de hulpdiensten had gebeld, nadat een ruzie tussen Nesib B. en Irisleidi volledig uit de hand was gelopen. Toen de politie ter plaatse kwam, trof ze het slachtoffer met een tiental messteken in de garage van de woning aan.

Voor haar kwam alle hulp te laat. Nesib B. had ook zichzelf een steekwonde in de buik toegebracht en werd overgebracht naar het ziekenhuis, waar hij een operatie onderging. De dertiger werd aangehouden voor moord en zit nog altijd in voorhechtenis. De moeder van Irisleidi en de vijf kinderen hebben zich burgerlijke partij gesteld.