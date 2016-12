Sinds het midden van dit jaar kunnen nog meer werknemers van havenbedrijven gebruik maken van de pendelbus om hen van en naar het werk te brengen. Mensen die niet over een wagen beschikken, krijgen zo ook de mogelijkheid om een job in de haven uit te oefenen. Het Havenbedrijf Antwerpen (HA) en Maatschappij Linkerscheldeoever (MLSO) slaan hiervoor de handen in elkaar.

Voor de coördinatie van het pendelproject doen het Havenbedrijf Antwerpen en Maatschappij Linkerscheldeoever beroep op de diensten van Max Mobiel vzw. De bevoegde minister en de Vlaamse regering steunen via een subsidie het duurzame Pendelbusproject

De inwoners van Stabroek zouden gebruik kunnen maken van de Pendelbus in de haven van Antwerpen zodra de gemeente is aangesloten. Via een onlinesysteem kan men dan een plaats reserveren. Elke inwoner krijgt een login en een paswoord waarmee ze voor de volgende dag tot 23u59 kunnen reserveren.

De pendelaar wordt stipt opgehaald op een eenvoudig bereikbare opstapplaats (vooraf te bepalen) en vervolgens afgezet aan de ingang van het bedrijf.

De bus houdt zich aan vaste vertrektijden. Voor de terugrit zijn de vertrektijden vastgelegd vanuit de haven van Antwerpen. Momenteel bestaan er 7 verschillende routes naar de Linkerscheldeoever die vertrekken vanuit Sint-Niklaas, Merksem (2), Beveren, Melsele/Beveren, Vrasene/Verrebroek en Stekene.

Op de Rechterscheldeoever bestaan er 2 routes. Daarnaast volgen hier nog concrete verbindingen die worden opgesteld aan de hand van een bevraging over de concrete mobiliteitsnoden bij bedrijven en/of gemeentes.

De gemeente Stabroek wil graag weten of er interesse is in dit project en wil organiseert daarom een infoavond, begeleid door Max Mobiel vzw op dinsdag 17 januari om 20u in de aula van De Rekke, te bereiken via de ingang aan de Kerkstraat.

Meer info op www.pendelbushaven.be.

(foto pendelbushaven.be)